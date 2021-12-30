Başakşehir, Emre Çolak'ı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor ile yollarını ayıran Emre Çolak, Medipol Başakşehir'e imza attı.
Medipol Başakşehir, Atakaş Hatayspor ile sözleşmesini fesheden ve serbest statüde olan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Çolak'ı 1.5 yıllığına kadrosuna kattı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Emre Çolak'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.
Medipol Başakşehir, Atakaş Hatayspor ile sözleşmesini fesheden ve serbest statüde olan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Çolak'ı 1.5 yıllığına kadrosuna kattı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Emre Çolak'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.
Emre Çolak, profesyonel kariyerinde Galatasaray, Deportivo La Coruna, El Wahda, VavaCars Fatih Karagümrük ve Atakaş Hatayspor formaları giydi.