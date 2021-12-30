Başakşehir, Emre Çolak'ı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, bonservisi elinde olan Emre Çolak'ı kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; ibfk.com.tr
Abone Ol
Başakşehir, Emre Çolak'ı transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Aralık 2021 14:47
Emre Çolak
Emre Çolak
Hatayspor
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor ile yollarını ayıran Emre Çolak, Medipol Başakşehir'e imza attı.

Medipol Başakşehir, Atakaş Hatayspor ile sözleşmesini fesheden ve serbest statüde olan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Çolak'ı 1.5 yıllığına kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Emre Çolak'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

Emre Çolak, profesyonel kariyerinde Galatasaray, Deportivo La Coruna, El Wahda, VavaCars Fatih Karagümrük ve Atakaş Hatayspor formaları giydi. 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.