Başakşehir, Emre Belözoğlu ile ilk sınavını geçti

Medipol Başakşehir hazırlık maçında TFF 1. Lig takımı Kocaelispor'u 3-1 yendi

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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Başakşehir, Emre Belözoğlu ile ilk sınavını geçti
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08 Ekim 2021 21:25
Medipol Başakşehir, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'u 3-1 yendi.

Turuncu-lacivertli takım, pazartesi günü göreve başlayan teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçını Kocaelispor ile oynadı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yapılan karşılaşmada Medipol Başakşehir'in gollerini Edin Visca (2) ve Berkay Özcan kaydetti. Kocaelispor'un golünü ise Benhur Keser attı.




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