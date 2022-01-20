Başakşehir'e yeni golcü: Mahir Emreli

Süper Lig'de 34 puanla 6. sırada yer alan Başakşehir, transferde hız kesmiyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; turuncu - lacivertliler, Legia Varşova forması giyen santrfor oyuncusu Mahir Emreli ile her konuda anlaşmaya vardı.
Emreli; Legia'dan hukuki anlamda sorun teşkil etmeden ayrılırsa Başakşehir, oyuncuyla sözleşme imzalayacak.
Kariyerinde toplam 234 resmi maça çıkan Mahir Emreli, 78 gol - 26 asistlik bir performans sergiledi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; turuncu - lacivertliler, Legia Varşova forması giyen santrfor oyuncusu Mahir Emreli ile her konuda anlaşmaya vardı.
Emreli; Legia'dan hukuki anlamda sorun teşkil etmeden ayrılırsa Başakşehir, oyuncuyla sözleşme imzalayacak.
Kariyerinde toplam 234 resmi maça çıkan Mahir Emreli, 78 gol - 26 asistlik bir performans sergiledi.