Spor Toto Süper Lig'de bu sezon iddialı bir takım kurmak isteyen Medipol Başakşehir bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı turuncu-lacivertliler, Aston Villa'da oynayan Bertrand Traore için düğmeye bastı.



TRAORE İÇİN RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI



Premier Ligi Aston Villa'da hücumda hemen hemen her alanda oynayan Burkina Fasolu futbolcu için kulübüyle de resmi görüşmeler başladı. Sağ açık, sol açık ve forvet mevkisinde oynayabilen 26 yaşında ve 1.81 boyundaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi devam ediyor.



TRAORE'NİN GÜNCEL DEĞERİ VE PERFORMANSI



Sol ayağını iyi kullanan futbolcunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor. Traore geçen sezon 10 maçta 277 dakika süre almıştı. Futbolcu daha önce Lyon, Ajax, Chelsea, Vitesse gibi takımlarda oynadı.









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