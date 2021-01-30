Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir evinde Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor 5-1 gibi ezici bir skorla kazandı ve Okan Buruk ile yollarını ayıran Başakşehir'e ilk maçında büyük şoku yaşadı.Hatayspor'a galibiyeti getiren goller, 11. ve 57. dakikalarda Diouf, 21. dakikada penaltıdan Akintola ile ilki penaltıdan olmak üzere 42. ve 68. dakikalarda Boupendza kaydetti. Başakşehir'in tek golünü ise 80. dakikada Kamara kendi kalesine yaptığı vuruşla attı.Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 4 maça çıkan Başakşehir, 24 puanla 15. sırada kaldı. 2 maç sonra kazanan ve üst sıralara tutunan Hatayspor ise 35 puanla 5. sıraya yerleşti.Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor evinde Fenerbahçe'yi konuk edecekken, Başakşehir ise deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak.Başakşehir, Süper Lig tarihinde bir sezona "son şampiyon" unvanıyla giren takımlar arasında 21. maçlar itibarıyla en az puan toplayan (24) ve en fazla gol yiyen (37) ekip oldu.11. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Mesut Çaytemel'in sol taraftan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Diouf, kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 0-119. dakikada konuk ekibin gelişen atağında Ribeiro, Medipol Başakşehir ceza sahası önünde topla buluştu. Ribeiro, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda topa çok sert vurdu, kaleci Mert Günok üzerine gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.20. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Medipol Başakşehir ceza sahasında Hasan Ali Kaldırım ile Yusuf Abdioğlu arasındaki mücadelede Yusuf yerde kaldı, hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. 21'inci dakikada penaltıyı kullanan Akintola, meşin yuvarlağı kaleci Mert'in sağından ağlarla buluşturdu: 0-229. dakikada Hatayspor üçüncü golüne yaklaştı. Traore'nin pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahası önünde topla buluşan Boupendza, ayak içiyle köşeye sert vurdu. Kaleci Mert Günok sağına gelen topu uzanarak kornere çeldi.34. dakikada Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. Deniz Türüç'ün sağ kanattan yaptığı ortada Aleksic topu kafa ile arkaya aşırdı. Demba Ba boş pozisyonda altıpas önünde vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.38. dakikada konuk ekip, Boupendza ile üçüncü golünü attı ancak hakem Cüneyt Çakır, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceledi ve Hatayspor'un golünü iptal etti, konuk ekip adına penaltı kararı verdi. 42'nci dakikada penaltıyı kullanan Boupendza, fileleri havalandırdı: 0-351. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında, Mahmut Tekdemir'in ara pasıyla Hatayspor ceza sahasında topla buluşan Cemali Sertel'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.57. dakikada konuk ekip 4. golünü attı. Diouf, sağ taraftan ceza sahasına giren Akintola'ya pasını attı ve altıpas önüne hareketlendi. Akintola'dan altıpas önünde pası alan Diouf, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-468. dakikada Hatayspor farkı 5'e yükseltti. Kamara çalımlarla Medipol Başakşehir ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun ayağından açılan topu alan Boupendza, kaleci Mert Günok'u geçip meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-580. dakikada Medipol Başakşehir farkı 4'e indirdi. Sol taraftan ceza sahasına giren Cemali Sertel'in son çizgiden altıpasa yerden çevirdiği topu Kamara, ters bir vuruşla kendi kalesine gönderdi: 1-5Başakşehir Fatih TerimCüneyt Çakır, Tarık Ongun, Samet ÇavuşMert Günok, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 46 Cemali Sertel), Mehmet Topal (Dk. 19 Azubuike), Mahmut Tekdemir (Dk. 84 Ravil Tagir), Deniz Türüç (Dk. 46 Crivelli), Aleksic (Dk. 75 Gulbrandsen), Junior Fernandes, Demba BaMunir, Popov, Billong, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Aabid (Dk. 77 Akomadi), Ribeiro (Dk. 63 Muhammed Mert), Akintola (Dk. 58 Selim Ilgaz), Traore (Dk. 58 Sackey), Boupendza, Diouf (Dk. 63 Kamara)Dk. 11 ve 57 Diouf, Dk. 21 Akintola (Penaltıdan), Dk. 42 (Penaltıdan) ve 68 Boupendza (Atakaş Hatayspor), Dk. 80 Kamara (Kendi kalesine) (Medipol Başakşehir)Dk. 32 Akintola (Atakaş Hatayspor), Dk. 37 Deniz Türüç, Dk. 67 Aleksic, Dk. 90 Junior Fernandes (Medipol Başakşehir)