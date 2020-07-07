Başakşehir - Denizlispor maçındaki penaltı tartışması

Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile Yukatel Denizlispor arasındaki maçta bir pozisyon çok konuşuldu. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com
Başakşehir - Denizlispor maçındaki penaltı tartışması
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07 Temmuz 2020 21:55
Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile Yukatel Denizlispor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında konuşulan bir pozisyon yaşandı.

Karşılaşmanın 38. dakikasında kaleci Tolgahan Acar'a doğru verilen geri pasta Demba Ba araya girdi. Senegalli oyuncu topu istediği gibi kontrol edemedi ve sonrasında yerde kalıp penaltı bekledi. Demba Ba, kaleci Tolgahan'ın kendisine vurduğunu belirtirken; hakem Abdulkadir Bitigen oyunu devam ettirdi.

Karşılaşmanın VAR Hakemi Bahattin Şimşek'ten de bir uyarı gelmeyince, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk penaltı verilmemesine büyük tepki gösterdi.



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