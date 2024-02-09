Başakşehir'den yatırım transferi

RAMS Başakşehir, Bosna Hersek ekibi FK Sarajevo'nun genç oyuncusu Hamza Ljukovac'ı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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Başakşehir'den yatırım transferi
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09 Şubat 2024 23:37
RAMS Başakşehir, Bosna Hersek ekibi FK Sarajevo'nun genç oyuncusu Hamza Ljukovac'ı transfer etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, "Hamza'ya ailemize 'hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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