Başakşehir'den ses getirecek hamle: Samuel Umtiti

Lille ile bu sezon 12 resmi maça çıkan Samuel Umtiti bu maçlarda skor katkısı sağlayamadı.

Başakşehir, devre arasında savunma hattına çok konuşulacak bir transfer yapmaya hazırlanıyor.Ara transfer döneminde Edgar Ie ile yollarını ayırmayı planlayan Başakşehir, Lille'de istediği süreleri alamayan 30 yaşındaki yıldız savunmacı Samuel Umtiti ile çok ciddi şekilde ilgileniyor.İstanbul ekibinde teknik direktör Çağdaş Atan'ın takımında görmeyi çok istediği oyuncuyla görüşmeler devam ediyor. Fransız savunmacı 2016 yılında 25 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya transfer olmuştu.