Başakşehir'den ses getirecek hamle: Samuel Umtiti

Başakşehir, devre arasında Samuel Umtiti'yi renklerine bağlamak istiyor.

, Fotoğraf; Imago
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Başakşehir'den ses getirecek hamle: Samuel Umtiti
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04 Ocak 2024 13:25
Son güncelleme 04 Ocak 2024 18:30
Başakşehir, devre arasında savunma hattına çok konuşulacak bir transfer yapmaya hazırlanıyor.

CİDDİ ŞEKİLDE İLGİLENİYOR

Ara transfer döneminde Edgar Ie ile yollarını ayırmayı planlayan Başakşehir, Lille'de istediği süreleri alamayan 30 yaşındaki yıldız savunmacı Samuel Umtiti ile çok ciddi şekilde ilgileniyor.

LILLE'DE 12 RESMİ MAÇA ÇIKTI

İstanbul ekibinde teknik direktör Çağdaş Atan'ın takımında görmeyi çok istediği oyuncuyla görüşmeler devam ediyor. Fransız savunmacı 2016 yılında 25 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya transfer olmuştu.

Lille ile bu sezon 12 resmi maça çıkan Samuel Umtiti bu maçlarda skor katkısı sağlayamadı.
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