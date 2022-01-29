Başakşehir'den Onyekuru hamlesi!

Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, bir dönem Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru'yu kiralamak için girişimlere başladığı belirtildi.

, Fotoğraf; EPA
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Başakşehir'den Onyekuru hamlesi!
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29 Ocak 2022 21:06
Transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir gündemine flaş bir ismi aldı.

NTV'nin haberine göre Başakşehir'in, bir dönem Galatasaray forması da giyen Olimpiakos'un Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuruyu kiralamak için girişimlere başladığı belirtildi.

İstanbul ekibinin, 24 yaşındaki kanat oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralamak istediği ve görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Genç oyuncu, 2018-21 yılları arasında 3 dönem Galatasaray forması giymişti.

Onyekuru, bu sezon Yunan ekibi ile çıktığı 21 maçta 1 gol - 1 asist yapma başarısı gösterdi.

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