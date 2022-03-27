Başakşehir'den MHK ve TFF için istifa çağrısı

Medipol Başakşehir, Türkiye Futbol Federasyonunu ve Merkez Hakem Kurulu'nu istifaya davet etti.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Başakşehir'den MHK ve TFF için istifa çağrısı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mart 2022 15:51
Medipol Başakşehir, Tahkim Kurulu'nun hakemler için verilen kararı bozması sonrası flaş bir açıklama geldi.

İstanbul ekibinin MKH ve TFF'yi istifaya çağırdığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Merkez Hakem Kurulu'nun 8 Mart günü çok yanlış bir zamanlama ile hukuka ve vicdana aykırı almış olduğu 'etik dışı' kararın Tahkim Kurulu tarafından iptal edildiğini ve liste dışı kalan hakemlerin görevlerine devam edeceğini öğrenmiş bulunmaktayız.

26 Mart 2022 sadece bir tarih değil, Türk futbolu ve adaletinin yanı sıra kaybolan güven unsurunun yeniden doğuşu için umutlarımızın yeşerdiği bir gün olarak yerini alacaktır.

Hem talimatlardan bihaber olan mevcut Merkez Hakem Kurulu'nun hem de ülke futbolumuzun yurtiçinde ve yurtdışında saygınlığını yitirmesine neden olan Türkiye Futbol Federasyonu'nun tüm bu yaşanan sürecin ardından mevcut görev ve sorumluluklarına devam etmesi söz konusu olamaz.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak Tahkim Kurulu'nun 'tarihi' kararının ardından sürecin henüz bitmediğini ve gelişmelerin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız."

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.