Başakşehir'den MHK açıklaması: Anlamsız buluyoruz

Süper Lig ekibi Başakşehir, Merkez Hakem Kurulu'nun 12 hakemle ilgili alınan karar için açıklama yayınladı.



İşte Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklama;



"Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı Merkez Hakem Kurulu'nun dün hakemlerle ilgili almış olduğu kararı şaşkınlıkla takip ettik.



"KAVRAMLAR YERLE BİR EDİLMİŞTİR"



Süper Lig'de sezonun bitimine kısa bir süre kala böylesine geniş çaplı bir operasyonun yapılmasını anlamsız buluyoruz. Türk futbolunun Dünya'da medarıiftiharı olan, ülkemizi en üst düzey organizasyonlarda temsil etmiş hakemlerimizi itibarsızlaştırarak onlara gösterilen bu 'kırmızı kart', vefa, itibar, emek gibi yüce kavramları yerle bir etmiştir.



"HER ŞEY BİR GÜNDE Mİ PLANLANDI?"



Futbola teknoloji entegre ederek hakemliğin standartının yükselmesi için çalışan, gözlemcilik notlarının sübjektiflikten objektifliğe geçişini savunan ve alternatifler sunan, bu objektif kriterlere göre performansı düşük hakemlerin cezalandırılmasını destekleyen bir kulüp olarak aşağıdaki soruların yanıtlanmasını istiyoruz:



- Hangi objektif performans kriterlerine göre bazı hakemler liste dışı kalmış, bazıları görevlerine devam etmektedir?

- Bu karar alınırken performans hariç başka kriterler göz önüne alınmış mıdır?

- Neden bu liste sezon başı ya da devre arası yerine ligin bitimine 10 hafta kala değiştirilmiştir?

- Pazartesi maç yöneten hakemler Salı günü nasıl liste dışı kalmıştır? Her şey bir günde mi planlanmıştır?



Hakemlerimizin zaman zaman kötü maçlar yönettiği, tartışmalı kararlara imza attığı ve Türk futbol kamuoyunun beklentilerinin altında kaldığı aşikardır. Birçok kulüp gibi İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak biz de haksızlığa uğradığımızda hakkımızı savunarak daha dikkatli ve adil olunması konusunda açıklamalarda bulunduk.



"ETİK DEĞİLDİR"



Ancak bir gün önce Süper Lig'de maç yöneten hakemlerin bir gün sonra alınan kararla saf dışı bırakılması, en hafif tabirle 'etik değildir'. Türk futbolunun paydaşları olarak ortak amacımız büyümek ve gelişmek ise planlı hareket etmeli, anlık kararlardan ziyade uzun vadeli stratejiler üretmeli, tutarlı olmalıyız.



Futbol endüstrisinin parlak günlere kavuşması akıl, strateji ve de vizyonerlikle mümkündür.



Merkez Hakem Kurulu'nun almış olduğu kararla ilgili en kısa zamanda bir açıklama yapmasını ve yukarıda sormuş olduğumuz soruların yanıtlanmasını bekliyoruz.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."





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