Başakşehir'den Mert Günok'a veda

Medipol Başakşehir, Beşiktaş ile anlaşmaya varan Mert Günok için bir veda videosu hazırladı ve oyuncuya emekleri için teşekkür etti.
Mert için yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında 2017 yılından bu yana özveriyle görev yapan ve takımımıza önemli katkılarda bulunan Mert Günok kulübümüzden ayrılmıştır. Kulübümüzde gösterdiği üst düzey performansla A Milli Takımımız'ın da 1. kalecisi olan tecrübeli kaleci, 2019-2020 sezonundaki performansıyla da tarihi şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olarak Başakşehir ailesinin unutulmazları arasına adını yazdırmıştır. Mert Günok'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." sözlerine yer verildi.
Beşiktaş, Başakşehir'in A Milli file bekçisi Mert Günok ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Sağlık kontrolleri tamamlanan Mert Günok ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş'ın bu transferi kısa bir süre içerisinde açıklaması bekleniyor.
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, "Mert Günok değerli bir kaleci, Türk olması da önemli, yabancı olsa almazdık. Ersin veya Mert arasında kalede kimin olacağı fark etmez. Bizde herkes oynayabilir." ifadelerini kullanmıştı.
Mert için yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında 2017 yılından bu yana özveriyle görev yapan ve takımımıza önemli katkılarda bulunan Mert Günok kulübümüzden ayrılmıştır. Kulübümüzde gösterdiği üst düzey performansla A Milli Takımımız'ın da 1. kalecisi olan tecrübeli kaleci, 2019-2020 sezonundaki performansıyla da tarihi şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olarak Başakşehir ailesinin unutulmazları arasına adını yazdırmıştır. Mert Günok'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." sözlerine yer verildi.
Beşiktaş, Başakşehir'in A Milli file bekçisi Mert Günok ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Sağlık kontrolleri tamamlanan Mert Günok ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş'ın bu transferi kısa bir süre içerisinde açıklaması bekleniyor.
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, "Mert Günok değerli bir kaleci, Türk olması da önemli, yabancı olsa almazdık. Ersin veya Mert arasında kalede kimin olacağı fark etmez. Bizde herkes oynayabilir." ifadelerini kullanmıştı.