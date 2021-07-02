Başakşehir'den Keçiörengücü'ne gitti

Ankara Keçiörengücü, Medipol Başakşehir'den Yusuf Avcılar'ı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir'den Keçiörengücü'ne gitti
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02 Temmuz 2021 17:02
Ankara Keçiörengücü, Medipol Başakşehirli oyuncu Yusuf Avcılar'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, son olarak İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün forması giyen 21 yaşındaki stoper Yusuf Avcılar ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz İstanbul Başakşehir FK'den 21 yaşındaki stoper Yusuf Avcılar ile 4 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yusuf'a, kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.


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