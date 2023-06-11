Başakşehir'den iptal kararına tepki!

Başakşehir'in İrfan Can Eğribayat'a faul yapıldığı gerekçesiyle iptal edilen golü ❌pic.twitter.com/Au8aKcFzpD



— Sporxtv (@sporxtv) June 11, 2023

Başakşehir, Fenerbahçe finalinde 67. dakikada Adnan Januzaj ile farkı bire indirdi ancak bu gol geçerlilik kazanmadı.Bu dakikada Fenerbahçe ceza sahasına gelen topta kaleci İrfan Can topu kontrol edemedi. Daha sonra topu önünde bulan Adnan Januzaj topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Atilla Karaoğlan, ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda hava topunda Keny'nin İrfan Can'a faul yaptığını işaret etti ve golü iptal etti.Başakşehir'de Deniz Türüç, bu kararın ardından itirazları nedeniyle sarı kart gördü.Ardından iki takım yedek kulübeleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.