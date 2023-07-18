Başakşehir'den flaş transfer!

Başakşehir, Krzysztof Piatek'i kadrosuna kattığını açıkladı.

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Başakşehir'den flaş transfer!
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18 Temmuz 2023 19:04
Son güncelleme 18 Temmuz 2023 19:11
Başakşehir, Krzysztof Piątek'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Polonyalı Milli futbolcu Krzysztof Piatek'i üç yıllığına kadrosuna kattı.

Krzysztof Piatek'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

Piatek için yarın 11.00'de tesislerimizde Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın da katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek." denildi.

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