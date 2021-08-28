Başakşehir'den Emre Akbaba için atak!

Transfer dönemini sakin geçiren Başakşehir, Galatasaray ile Emre Akbaba'nın transferi için masaya oturdu.

Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda harekete geçen Başakşehir, Emre Akbaba'yı kiralamak için Galatasaray ile görüşmelere başladı.

Galatasaray ile sözleşmesi 2 yıl uzatan ancak sarı-kırmızılı takımın yaptığı transferlerin ardından kadroda kendisine yer bulması güçleşen Emre Akbaba'yı elden çıkartarak maaş bütçesini düşürmek isteyen başkan Burak Elmas, Fatih Terim'in de onayını alarak operasyona başladı.

Emre Akbaba'yı isteyen Adana Demirspor ve Giresunspor ile görüşen Galatasaray Yönetimi, son olarak Başakşehir ile de görüştü.





Galatasaray'dan yıllık net 900 bin euro kazanan Emre Akbaba'yı kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Başakşehir'in bu talebini geri çeviren Galatasaray Yönetimi, 28 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Akbaba için belirlenen 3 milyon euroluk bonservis bedelini çok bulan Başakşehir, milli futbolcu için sadece kiralama opsiyonunu canlı tutabileceğini Galatasaray'a iletti.

Galatasaray'a 2018 yılında transfer olan Emre Akbaba için sarı-kırmızılı yönetim, Alanyaspor'a 4 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Sarı-kırmızılı forma altında 74 maça çıkan Emre Akbaba, 14 gol, 4 asistlik performans sergiledi.