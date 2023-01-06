Başakşehir'den ayrıldı, 1. Lig'e gitti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Azubuike Okechukwu ile yolların ayrıldığını açıkladı.
İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 2019 yılından bu yana forma giyen, şampiyonluğumuzda ve Avrupa Kupalarındaki başarılarımızda önemli katkıları bulunan Azubuike Okechukwu, Çaykur Rizespor Kulübü'ne transfer olmuştur. Azubuike Okechukwu'ye kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.
Başakşehir'in açıklamasından kısa bir süre sonra Çaykur Rizespor da transferi resmen duyurdu. Karadeniz ekibinden şu açıklama yapıldı;
"Çaykur Rizesporumuz Okechukwu Godson AZUBUIKE'nin kulübümüze transferi için Medipol Başakşehir ile prensip anlaşmasına varmıştır. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu takımımızın hazırlık kampına katılmış olup, transfer sezonunun açılmasıyla birlikte resmi işlemler tamamlanacaktır. Azubuike'ye "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."
İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 2019 yılından bu yana forma giyen, şampiyonluğumuzda ve Avrupa Kupalarındaki başarılarımızda önemli katkıları bulunan Azubuike Okechukwu, Çaykur Rizespor Kulübü'ne transfer olmuştur. Azubuike Okechukwu'ye kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.
Başakşehir'in açıklamasından kısa bir süre sonra Çaykur Rizespor da transferi resmen duyurdu. Karadeniz ekibinden şu açıklama yapıldı;
"Çaykur Rizesporumuz Okechukwu Godson AZUBUIKE'nin kulübümüze transferi için Medipol Başakşehir ile prensip anlaşmasına varmıştır. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu takımımızın hazırlık kampına katılmış olup, transfer sezonunun açılmasıyla birlikte resmi işlemler tamamlanacaktır. Azubuike'ye "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ