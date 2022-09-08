Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Muhammed Emin Sarıkaya'yı kiraladı. Sarıkaya, sağ bek ve sağ açık mevkilerinde oynayabiliyor.



MUHAMMED EMİN KİRALIK OLARAK ALINDI



Başkent kulübünden yapılan açıklamada "Ankara Keçiörengücü'müz, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya ile 2022-2023 sezonu sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağlamıştır." ifadelerine yer verildi.



OYNADIĞI TAKIMLAR



Muhammed Emin Sarıkaya daha önce Bşaakşehir, Malatyaspor ve Bursaspor takımlarında da oynamıştı. Futbolcuya Transfermarkt verilerine göre; 200 bin euro değer biçiliyor.





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