Başakşehir'den Amin Younes hamlesi!

Başakşehir'in, Napoli'den kiralık olarak E.Frankfurt takımında forma giyen 10 numara Amin Younes'le yakından ilgilendiği belirtildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Başakşehir'den Amin Younes hamlesi!
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16 Kasım 2021 11:31
Devre arasında kadrosunu güçlendirip zirve adaylarından biri haline gelmek isteyen Başakşehir'de gündem takviyeler.

İstanbul ekibinin Napoli'den kiralık olarak E.Frankfurt takımında forma giyen 10 numara Amin Younes'le yakından ilgilendiği belirtildi.

Ocak'ta Alman ekibinden ayrılmaya hazırlanan deneyimli orta saha oyuncusuna Süper Lig 'den başka talipler de var. Ancak şimdilik en yakın takımın Turuncu-Lacivertliler olduğu kaydedildi.


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