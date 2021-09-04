Başakşehir'den 3 gollü prova

Medipol Başakşehir, hazırlık maçında Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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Başakşehir'den 3 gollü prova
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04 Eylül 2021 21:40
Medipol Başakşehir, hazırlık maçında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi.

Süper Lig'e verilen milli maç arasını değerlendiren iki takım, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında karşılaştı.

Müsabakayı turuncu-lacivertli ekip, Deniz Türüç (2) ve Berkay Özcan'ın attığı gollerle 3-1 kazandı. Kırmızı-siyahlı takımın tek golü Kerim Frei'dan geldi.

 

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