Başakşehir'den 2. Lig'e transfer

Süper Lig ekibi Başakşehir'den ayrılan Uğur Uçar'ın yeni adresi Pendikspor oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Başakşehir'den 2. Lig'e transfer
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07 Ağustos 2021 19:42
Medipol Başakşehir, deneyimli futbolcusu Uğur Uçar ile yollarını ayırdı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz kurulduğu günden bu yana ailemizin önemli bir parçası olan Uğur Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır." denildi.

Uğur Uçar'ın 2014'te kulübün ilk transferi olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uğur Uçar, Başakşehir ailesinin en değerli temel taşlarından olmuştur. Hem saha içinde hem de saha dışındaki davranışlarıyla örnek bir profesyonel olan tecrübeli oyuncu, her zaman 'görev adamı' olarak anılacaktır. Adeta kulübümüzle birlikte büyüyen ve şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olan Uğur Uçar'a vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Öte yandan Uğur Uçar, TFF 2. Lig ekibi Pendikspor'a transfer oldu. İstanbul Kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki savunma oyuncusuyla sözleşme imzalandığı aktarıldı.


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