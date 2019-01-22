Başakşehir, Demba Ba'yı açıklıyor!

KİRALAMA BEDELİ OLMAYACAK

GEÇEN SEZON 17 MAÇTA 5 GOL

Medipol Başakşehir, Demba Ba transferini açıklıyor.Daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'ye önerilen ancak transferi gerçekleşmeyen 33 yaşındaki Senegalli golcü, Başakşehir ile anlaştı.Demba Ba'nın 4 Ocak günü twitter'dan yaptığı gönderimdeki 2 emojiyi, Başakşehir de kullandı ve Ba'nın maskeli fotoğrafını koydu.Sakatlıkları nedeniyle son dönemde gözden düşen 33 yaşındaki yıldızın düzeldiği ve hazır durumda olduğu belirtiliyor. Demba Ba'nın bonservisini elinde bulunduran Çin'in Shanghai Shenhua kulübünün, oyuncuyu bedelsiz kiraladığı öğrenildi.2014-15 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen Ba, attığı goller sonrası 13 milyon euro bonservis bedeliyle Shenhua'ya gitmişti.Demba Ba, geçen sezonun ikinci yarısında Göztepe'de forma giymiş ve 17 maçta 5 gol, 2 asistle başarılı bir grafik çizmişti.