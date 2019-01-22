KİRALAMA BEDELİ OLMAYACAK

GEÇEN SEZON 17 MAÇTA 5 GOL

Medipol Başakşehir, Senegalli golcü Demba Ba'yı renklerine bağladı. Turuncu-lacivertli ekip, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni transferi Demba Ba'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Robinho ve Serdar Taşçı'dan sonra Demba Ba ile takımla 3'üncü takviyesini gerçekleştiren Medipol Başakşehir'in paylaşımı büyük beğeni topladı. Demba Ba, Süper Lig'de daha önce Beşiktaş ve Göztepe formaları giymişti.Sakatlıkları nedeniyle son dönemde gözden düşen 33 yaşındaki yıldızın düzeldiği ve hazır durumda olduğu belirtiliyor. Demba Ba'nın bonservisini elinde bulunduran Çin'in Shanghai Shenhua kulübünün, oyuncuyu bedelsiz kiraladığı öğrenildi.2014-15 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen Ba, attığı goller sonrası 13 milyon euro bonservis bedeliyle Shenhua'ya gitmişti.Demba Ba, geçen sezonun ikinci yarısında Göztepe'de forma giymiş ve 17 maçta 5 gol, 2 asistle başarılı bir grafik çizmişti.