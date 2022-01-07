Başakşehir'de Sofiane Feghouli gerçeği!

Başakşehir'in, Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli'nin transferi için bir girişimde bulunmadığı belirtildi.

Haber; beIN Sports, Fotoğraf; AA
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Başakşehir'de Sofiane Feghouli gerçeği!
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07 Ocak 2022 08:03
Sofiane Feghouli
Sofiane Feghouli
Galatasaray
Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve devre arasında takımdan ayrılabileceği konuşulan Sofiane Feghouli için gerçek ortaya çıktı.

Yayıncı kuruluşun haberine göre; Başakşehir cephesinin, Sofiane Feghouli ile ilgili bir girişimi yok.

32 yaşındaki yıldız, Galatasaray'da şu ana kadar 155 maçta forma giyerken 34 gol atıp 30 asistlik performans ortaya koydu.

HENRY ONYEKURU HAMLESİ

Haberde; İstanbul ekibinin, Galatasaray'ın eski yıldızı Henry Onyekuru ile ilgilendiği belirtildi. 


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