Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve devre arasında takımdan ayrılabileceği konuşulan Sofiane Feghouli için gerçek ortaya çıktı.



Yayıncı kuruluşun haberine göre; Başakşehir cephesinin, Sofiane Feghouli ile ilgili bir girişimi yok.



32 yaşındaki yıldız, Galatasaray'da şu ana kadar 155 maçta forma giyerken 34 gol atıp 30 asistlik performans ortaya koydu.



HENRY ONYEKURU HAMLESİ



Haberde; İstanbul ekibinin, Galatasaray'ın eski yıldızı Henry Onyekuru ile ilgilendiği belirtildi.



