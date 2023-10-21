Başakşehir'de Samsunspor maçı öncesi tek eksik

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir'de Samsunspor maçı öncesi tek eksik
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21 Ekim 2023 14:38
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında pazar günü deplasmanda Yılport Samsunspor'la karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Ligde oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan RAMS Başakşehir, 7 puanla 15. sırada bulunuyor.

Ligde henüz galibiyeti bulunmayan ve son 6 maçını kaybeden Samsunspor ise 1 puanla son sırada yer alıyor.

Başakşehir'de tek eksik

RAMS Başakşehir'de bu mücadele öncesinde tek eksik sakatlığı süren kaleci Muhammed Şengezer.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları geçen Serdar Gürler ve Leo Duarte bu mücadelede forma giyebilecek.

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