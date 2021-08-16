Başakşehir'de Rafael ile yollar ayrıldı

Medipol Başakşehir, Brezilyalı savunma oyuncusu Rafael ile yollarını ayırdı.



Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Rafael ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Brezilyalı futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



