Başakşehir'de penaltı itirazı!

Başakşehir, Galatasaray ile oynadığı kupa maçında bir pozisyonda penaltı bekledi. Oyun devam etti.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Başakşehir'de penaltı itirazı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ocak 2025 21:32
Başakşehir, kupada Galatasaray ile oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı bekledi.

Karşılaşmanın 29. dakikasında ceza sahasında Miguel Crespo ile Abdülkerim Bardakcı arasında yaşanan pozisyon sonrası Başakşehirli oyuncular hakem Ali Şansalan'a baktı ve penaltı bekledi.

Hakem Ali Şansalan, oyunun devam etmesini istedi.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery