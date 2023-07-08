Başakşehir'de oyuncular atletik testlerden geçti

Medipol Başakşehir'de yeni sezon kapsamında oyuncular bu sabah atletik testlerden geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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Başakşehir'de oyuncular atletik testlerden geçti
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08 Temmuz 2023 15:28
İstanbul Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncular bu sabah atletik testlerden geçti.

Atletik performans ekibi tarafından, oyunculara maksimal kuvvet, güç ve kuvvet testiyle vücut kompozisyon analizi uygulandı.

İstanbul Başakşehir, bu akşam yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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