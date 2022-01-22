Başakşehir'de Mahmut sedye ile çıktı

Medipol Başakşehir'in kaptanı Mahmut Tekdemir, mücadelenin 80. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Haber; AA
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Başakşehir'de Mahmut sedye ile çıktı
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22 Ocak 2022 20:51
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir'de sakatlık yaşandı

Medipol Başakşehir'in kaptanı Mahmut Tekdemir, mücadelenin 80. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Halil Akbunar ile girdiği mücadele sonrasında acı içinde yerde kalan Mahmut, sedye ile saha kenarına alındı.

Mahmut'un yerine 83. dakikada Danijel Aleksic oyuna girdi. Aleksic, 90+5. dakikada takımının tek golünü attı.

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