Başakşehir'de Kayseri öncesi 2 eksik, 4 isim sınırda

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 19 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir'de Kayseri öncesi 2 eksik, 4 isim sınırda
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18 Ocak 2022 16:31
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 19 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.

Turuncu-lacivertli ekip, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 12 maçta yenilgi yüzü görmezken, bu müsabakalarda 8 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

Bir maçı eksik Medipol Başakşehir, haftaya 34 puanla 4. sırada girdi. Son 5 maçını kaybetmeyen Yukatel Kayserispor ise 28 puanla 12. sırada yer alıyor.

Turuncu-lacivertli ekipte kart cezalısı Ömer Ali Şahiner ile Afrika Uluslar Kupası için Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın kadrosuna dahil olan Carlos Ponck, bu mücadelede forma giyemeyecek.

Bu sezon üçer sarı kart gören Mahmut Tekdemir, Youssouf Ndayishimiye, Stefano Okaka ve Fredrik Gulbrandsen ise ceza sınırında bulunuyor.

 

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