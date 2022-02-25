Başakşehir'de Karagümrük öncesi 1 eksik, 5 isim de sınırda

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cumartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir'de Karagümrük öncesi 1 eksik, 5 isim de sınırda
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25 Şubat 2022 15:35
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cumartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Son dört maçını kazanan turuncu-lacivertli ekip, haftaya 46 puanla 3. sırada girdi. Son maçında Demir Grup Sivasspor'u mağlup eden Fatih Karagümrük ise 36 puanla 11. sırada yer alıyor.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı süren kaptan Mahmut Tekdemir, takımındaki yerini alamayacak.

Bu sezon üçer sarı kart gören Youssouf Ndayishimiye, Stefano Okaka, Fredrik Gulbrandsen, Hasan Ali Kaldırım ve Deniz Türüç ise ceza sınırında bulunuyor.

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