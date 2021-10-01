Başakşehir'de Junior Caiçara affedildi

Başakşehir'de sosyal medya paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Caiçara, yeniden kadroya alındı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir'de Junior Caiçara affedildi
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01 Ekim 2021 17:37
Medipol Başakşehir'de teknik heyetin oyun anlayışını eleştirdiği sosyal medya paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Brezilyalı futbolcu Junior Caiçara, yönetim kurulu tarafından affedildi.

Kulüp açıklamasına göre, Süper Lig'in 3. haftasında Yukatel Kayserispor ile oynanan karşılaşmanın ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Caiçara, yeniden A takıma dönecek.

Caiçara'nın teknik direktör Aykut Kocaman ve yönetim kurulundan özür dileyip, kendisine bir şans daha verilmesini istediği belirtilerek, "Junior Caiçara'nın durumu teknik ekibimizden gelen talep doğrultusunda yönetim kurulumuz tarafından tekrar değerlendirilmiş ve 4 Ekim Pazartesi gününden itibaren A takımımızla birlikte antrenmanlara başlamasına karar verilmiştir." denildi.


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