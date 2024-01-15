Başakşehir'de Jehezkel vakası: Eden Karzev

Rams Başakşehir Kulübü, Sagiv Jehezkel ile benzer şekilde bir paylaşım yapan Eden Karzev'in savunmasını istedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Başakşehir'de Jehezkel vakası: Eden Karzev
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15 Ocak 2024 11:43
Son güncelleme 15 Ocak 2024 12:24
Rams Başakşehir Kulübü, Trabzonspor'a attığı gol sevinci sonrası İsrail'e yönelik bir paylaşım yaptığı için kadro dışı bırakılan ve göz altına alınan Antalyasporlu Sagiv Jehezkel'e benzer bir paylaşım yapan Eden Karzev ile ilgili açıklama yaptı.

Jehezkel gol sevincinde gösterdiği bantta "100 days... 7.10" yazıyordu. Eden Karzev de benzer şekilde sosyal medya hesabından, "100 Bring Them Home Now" paylaşımı yaptı.

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kişisel sosyal medya hesabından, ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yaparak kulüp disiplin talimatlarını ihlal eden Eden Karzev hakkında kulübümüzce disiplin soruşturması başlatılmış olup, bu hususta oyuncunun yazılı savunması talep edilmiştir." denildi.

EDEN KARZEV'İN PAYLAŞIMI



SAGIV JEHEZKEL'İN KOL BANDI



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