Başakşehir'de Januzaj, Beşiktaş maçında atıldı

Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı ağırladığı maçın ilk yarısında 10 kişi kaldı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Başakşehir'de Januzaj, Beşiktaş maçında atıldı
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12 Mart 2023 19:43
Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'in Beşiktaş'ı ağırladığı karşılaşmada ev ahibi 10 kişi kaldı.

Başakşehir'in Sevilla'dan kiraladığı Adnan Januzaj, Gedson Fernandes'e müdahalesinin ardından kırmızı kart gördü.

Pozisyonu kenara gelip izleyen Mete Kalkavan, 28 yaşındaki futbolcuya kırmızı kartını çıkardı. Adnan Januzaj'ın itirazları sonucu değiştirmedi.

Türkiye'de ikinci lig maçında kırmızı kart gören Adnan Januzaj, daha önce 2016 yılında Sunderland'de oynadığı dönemde oyundan atılmıştı.

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