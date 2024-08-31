Başakşehir'de iki eksik, iki belirsiz

Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak Başakşehir'de eksikler var.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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Başakşehir'de iki eksik, iki belirsiz
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31 Ağustos 2024 14:37
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında pazar günü sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

RAMS Başakşehir ligin ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalırken 2. haftada Corendon Alanyaspor'u 4-2 mağlup ederek 4 puan topladı.

İstanbul ekibinin, sezonun üçüncü haftasındaki Samsunspor maçı ise UEFA Konferans Ligi'nde oynayacağı St. Patrick's Athletic karşılaşması nedeniyle ileri tarihe ertelendi.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Ömer Ali Şahiner ile Leo Duarte, Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Tedavileri süren Ousseynou Ba ve Djalo'nun durumu ise maç günü netlik kazanacak.

Ligin ilk 3 haftasında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Antalyaspor'un da 4 puanı bulunuyor.

 

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