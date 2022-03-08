Başakşehir'de hazırlıklar başladı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak Başakşehir'de, günün antrenmanı tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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Başakşehir'de hazırlıklar başladı
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08 Mart 2022 17:18
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan antrenman sahasındaki idman, ısınmanın ardından rondo çalışmasıyla devam etti.

Antrenman çift kale maçla sona erdi.

9 Mart Çarşamba günü izin yapacak turuncu-lacivertli ekip, 10 Mart Perşembe günü hazırlıklarını sürdürecek.

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