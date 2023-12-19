Başakşehir'de hakemlere çiçek!

MKE Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırmasının ardından ertelenen Süper Lig maçları bugün (19 Aralık Salı) yeniden başladı.
Salı günü oynanan ilk maçta Başakşehir - Sivasspor karşılaşması öncesi İstanbul ekibinin yardımcı antrenörü Mustafa Keçeli ve seremonide yer alan çocuklar, hakem Mete Kalkavan ve yardımcı hakemlere çiçek verdi.
İşte o kareler
Salı günü oynanan ilk maçta Başakşehir - Sivasspor karşılaşması öncesi İstanbul ekibinin yardımcı antrenörü Mustafa Keçeli ve seremonide yer alan çocuklar, hakem Mete Kalkavan ve yardımcı hakemlere çiçek verdi.
İşte o kareler
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