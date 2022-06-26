Başakşehir'de gündem Aytaç Kara

Tolga Ciğerci ile yollarını ayıran Başakşehir, orta saha için gündemine Aytaç Kara'yı aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Başakşehir'de gündem Aytaç Kara
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26 Haziran 2022 13:14
Tolga Ciğerci ile sözleşme yenilemeyen Başakşehir'den orta saha için Aytaç Kara hamlesi.

Turuncu-lacivertliler, Galatasaray'da geleceği belirsiz olan Aytaç için devreye girdi. Tecrübeli futbolcu kulübünden ayrılırsa, Başakşehir ile anlaşma ihtimali oldukça yüksek.

Galatasaray ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Aytaç Kara, geçen sezonun ikinci yarısında Göztepe'ye kiralanmıştı.

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