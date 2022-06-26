Tolga Ciğerci ile sözleşme yenilemeyen Başakşehir'den orta saha için Aytaç Kara hamlesi.



Turuncu-lacivertliler, Galatasaray'da geleceği belirsiz olan Aytaç için devreye girdi. Tecrübeli futbolcu kulübünden ayrılırsa, Başakşehir ile anlaşma ihtimali oldukça yüksek.



Galatasaray ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Aytaç Kara, geçen sezonun ikinci yarısında Göztepe'ye kiralanmıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ