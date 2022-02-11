Başakşehir'de Gaziantep öncesi 3 eksik, 4 sınırda!

Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir'de Gaziantep öncesi 3 eksik, 4 sınırda!
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11 Şubat 2022 16:09
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Bir maçı eksik olan turuncu-lacivertli ekip, haftaya 37 puanla 5. sırada giriyor. Gaziantep FK ise 35 puanla 9. sırada yer alıyor.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren kaptan Mahmut Tekdemir ile kart cezalıları Tolga Ciğerci ve Leonardo Duarte bu mücadelede forma giyemeyecek.

Bu sezon üçer sarı kart gören Youssouf Ndayishimiye, Stefano Okaka, Fredrik Gulbrandsen ve Deniz Türüç ise ceza sınırında bulunuyor.

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