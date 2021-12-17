Başakşehir'de Galatasaray öncesinde eksik yok

Medipol Başakşehir, cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Başakşehir'de Galatasaray öncesinde eksik yok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Aralık 2021 14:34
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan Medipol Başakşehir, 28 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Turuncu-lacivertli ekipte bu sezon üçer sarı kart gören Ömer Ali Şahiner ve Mahmut Tekdemir, Galatasaray karşılaşması öncesi ceza sınırında bulunuyor.

Ligde son 5 maçını kazanamayan Galatasaray ise 23 puanla 9. sırada yer alıyor.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.