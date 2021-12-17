Başakşehir'de Galatasaray öncesinde eksik yok

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.



Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.



Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan Medipol Başakşehir, 28 puanla haftaya 4. sırada girdi.



Turuncu-lacivertli ekipte bu sezon üçer sarı kart gören Ömer Ali Şahiner ve Mahmut Tekdemir, Galatasaray karşılaşması öncesi ceza sınırında bulunuyor.



Ligde son 5 maçını kazanamayan Galatasaray ise 23 puanla 9. sırada yer alıyor.





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