Başakşehir'de Galatasaray mesaisi sürüyor

Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, bu mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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Başakşehir'de Galatasaray mesaisi sürüyor
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13 Aralık 2021 19:39
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yapılan antrenman teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan idman, pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, salı günü yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.


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