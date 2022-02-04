Başakşehir'de Fenerbahçe öncesi tek eksik!

Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir'de Fenerbahçe öncesi tek eksik!
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04 Şubat 2022 11:24
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Bir maçı eksik olan ve son 4 maçını kazanamayan turuncu-lacivertli ekip, haftaya 34 puanla 8. sırada giriyor. Fenerbahçe ise 37 puanla 5. sırada yer alıyor.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren kaptan Mahmut Tekdemir bu mücadelede forma giyemeyecek.

Bu sezon üçer sarı kart gören Youssouf Ndayishimiye, Stefano Okaka, Fredrik Gulbrandsen, Tolga Ciğerci ve Leonardo Duarte ise ceza sınırında bulunuyor.

 

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