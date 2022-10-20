Başakşehir'de Fenerbahçe mesaisi sürüyor

Başakşehir, ligde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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Başakşehir'de Fenerbahçe mesaisi sürüyor
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20 Ekim 2022 21:36
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 22 Ekim Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman ısınmayla başladı.

Antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.

Medipol Başakşehir, cuma akşam yapacağı idmanla Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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