Başakşehir'de çocuk maratonu düzenlendi

Başakşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Başakşehir Çocuk Maratonu'na 4 bin 500 çocuk katıldı. Spor kültürünün gelişmesi amacıyla düzenlenen organizasyonda çocuklar, el ele hep birlikte koştu. Özel çocukların da katıldığı yarışma renkli görüntülere sahne oldu.Maratonda 7 ve daha küçük yaş grupları anne ve babalarıyla birlikte 300 metre koşusuna katıldı. 8-13 yaş grupları ise bireysel olarak 900 metre uzunluğundaki parkurda ter döktü. Finiş çizgisinde koşuya katılan her çocuk "Hoş Geldin Şampiyon" denilerek karşılandı.Yarışmalara katılan her çocuğa bitiş çizgisinde madalya ve sertifika verildi. Ayrıca tüm katılımcılara Başakşehir Belediyesi'nin stantlarında pamuk şeker, patlamış mısır ve meyve ikramı yapıldı, çeşitli hediyeler verildi. Etkinlikte eğlenceli sahne programları da düzenlendi. Alanda kurulan sahnede sihirbaz, jonglör ve 'Başakgiller' gösteri yaptı.