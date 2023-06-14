Başakşehir'de Caner Erkin açıklaması!

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe finalinde oyundan çıkmasının ardından formasını yere fırlatan Caner Erkin ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Milliyet'ten Attila Gökçe'ye konuşan Gümüşdağ, "Bir yıllık sözleşme ile gelmişti. Sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılmasını istiyordu. Bu hareket kulübümüze ve hocasına karşıdır. Gereği yapılacaktır. Ben bu olaya olumlu bakamam" dedi.



Kulüpten yapılan açıklamada ise, "Futbolcumuz Caner Erkin'in sözleşmesi sona ermiştir. Caner'e kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Öte yandan Attila Gökçe ise deneyimli futbolcunun Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'la anlaşmaya vardığını iddia etti.



Geride kalan sezonun devre arasında Başakşehir'e imza atan Caner Erkin, İstanbul temsilcisinde 10 maçta süre buldu.





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