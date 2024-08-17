Başakşehir'de Çağdaş Atan farkı

Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde sergilediği performansla dikkat çekiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir'de Çağdaş Atan farkı
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17 Ağustos 2024 12:48
Konferans Ligi ön elemesinde Gürcü ekibi Iberia'yı her iki maçta da deviren Rams Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off'a yükselirken teknik direktör Çağdaş Atan da bir başarı hikayesi yazıyor.

44 yaşındaki hoca, geride kalan sezonun 4. haftasında Emre Belözoğlu'nun yerine geldiğinde turuncu-lacivertliler, ligde 3 maçta 3 mağlubiyetle son sıradaydı. Adeta bunalımdaki İstanbul ekibini teslim alan Atan, 35 karşılaşmada 18 galibiyet-7 beraberlikle 61 puan topladı.

Ligde 4'üncü sırayı alarak takımını Avrupa kupalarına götürdü. Bu sezona da bomba gibi giren Boz Baykuşlar, Konferans Ligi elemelerinde 4'te 4 yaparak play-off turuna yükseldi. Başakşehir, Çağdaş Atan'ın liderliğinde son 12 resmi maçta 10 galibiyet elde etti.

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