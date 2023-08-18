Başakşehir'de bir ayrılık daha!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Stefano Okaka ile yolların ayrıldığını açıkladı.



Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ''Futbolcumuz Stefano Okaka ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. İtalyan futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.''



BAŞAKŞEHİR PERFORMANSI



RAMS Başakşehir'de toplam 69 karşılaşmaya çıkan Okaka 19 gol, 6 asistlik performans sergiledi.



