Başakşehir'de bir ayrılık daha!

Rams Başakşehir, İtalyan oyuncu Stefano Okaka ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; ibfk.com.tr
Abone Ol
Başakşehir'de bir ayrılık daha!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ağustos 2023 23:35
Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Stefano Okaka ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ''Futbolcumuz Stefano Okaka ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. İtalyan futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.'' 

BAŞAKŞEHİR PERFORMANSI 

RAMS Başakşehir'de toplam 69 karşılaşmaya çıkan Okaka 19 gol, 6 asistlik performans sergiledi. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery