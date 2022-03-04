Başakşehir'de, Beşiktaş mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, 28. haftada oynayacağı Beşiktaş mücadelesine hazırlık yapıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir'de, Beşiktaş mesaisi sürüyor
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04 Mart 2022 16:13
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Mart Pazartesi günü Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahadaki gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, taktik çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde çift kale maç yapıldı.

Başakşehir, 5 Mart Cumartesi günü yapacağı idmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.

 
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