Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Mart Pazartesi günü Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahadaki gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, taktik çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde çift kale maç yapıldı.
Başakşehir, 5 Mart Cumartesi günü yapacağı idmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahadaki gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, taktik çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde çift kale maç yapıldı.
Başakşehir, 5 Mart Cumartesi günü yapacağı idmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.