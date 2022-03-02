Başakşehir'de Beşiktaş mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Mart Pazartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı, dinamik ısınmayla başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Medipol Başakşehir, perşembe günü yapacağı antrenmanla Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı, dinamik ısınmayla başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Medipol Başakşehir, perşembe günü yapacağı antrenmanla Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.