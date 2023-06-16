Başakşehir'de ayrılık kararı!

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de sürpriz bir ayrılık yaşandı.



İstanbul ekibinde teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ekibinde yer alan Selçuk Şahin, görevini bıraktığını açıkladı.



Sosyal medya hesabından Emre Belözoğlu ile bir fotoğrafını paylaşan Şahin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;



"Futbolu bıraktıktan sonra 3 yıl süresince beraber çalışmaktan ve mücadele etmekten çok keyif aldığım Emre Belözoğlu ve ekibinden kendi kariyer planlarım ve hedeflerim doğrultusunda ayrıldım. 20 yıllık dostum ve 3 yıldır hocam olan Emre Belözoğlu ve ekibine başarılar diliyorum. 2 yıldır çok özel anlar yaşadığım ve başarılar yakaladığımız Başakşehir kulübüne, değerli başkanımız Göksel Gümüşdağ'a ve yönetici abilerime teşekkür ediyorum. Yeni bir meydan okumada görüşmek üzere.."





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